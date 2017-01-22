中美合作是两国唯一正确选择 双方共同利益远大于分歧--新华

路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。

其次，还应始终把握中美关系的正确方向，合作是中美两国唯一的正确选择；要始终建设性管控敏感问题和分歧，两国共同利益远大于分歧；最后，还应广泛培植人民友谊，搭建起沟通和理解的桥梁。

文章强调，包括《上海公报》在内的中美三个联合公报是中美关系的政治基础，展望未来，只要中美双方继续秉持对中美关系这些基本原则的信念，就算可能会遭遇起伏，也能坚持做到不冲突、不对抗，加强相互理解和相互尊重，拓展互利合作。

时评指出，中美建交38年来，两国关系历经风雨，但总体不断向前发展。在双方共同努力下，两国双边贸易、双向投资存量、人员往来均创下历史新高，给两国人民带来了实实在在的利益，也促进了世界和地区和平、稳定、繁荣。

“中美两国合作的成果来之不易，双方应共同悉心维护，牢牢把握好两国关系发展的正确方向。合作是中美两国唯一的正确选择。”时评称。

而中美两国在一些问题上存在不同看法、存在分歧在所难免。“有分歧不等于就成为对手和敌人，中美共同利益远大于分歧，双方应该努力做朋友和伙伴。”时评称。

做到这一点，需要换位思考、求同存异，努力通过平等和相互尊重基础上的对话和深入沟通，避免误解误判，建设性管控好分歧，努力把矛盾点转化为合作点。比如，中美两国近年来不断推进网络安全和执法合作，取得明显效果，网络安全已从中美关系的摩擦点转化为合作点。

“中美关系是一艘友谊的大船，足以经得起风浪和颠簸，也经受得住时间的磨砺。”文章称，“人们期待，随着美国新一届政府启动，中美双方将共同合作，努力推动中美关系在新的起点上取得更大发展。”

中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。（完）