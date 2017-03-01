蒂勒森与杨洁篪会晤 讨论“互利的”经济关系

（修正）韩国军方称周二越境不明飞行物是载有传单的朝鲜气球
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透华盛顿2月28日 - 美国国务院称，美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)与中国国务委员杨洁篪周二会面，讨论改善和维护两国之间“互惠互利的经济关系”。
美国国务院在声明中称，蒂勒森和杨洁篪在华盛顿会晤时，强调了两国“经常性高层交往”的重要性，并讨论了朝鲜的核计划问题。
中国新华社援引杨洁篪的话报导称，中国愿同美方一道，加强高层及各级别交往，深化双边各领域交流合作，拓展国际地区和全球问题上的沟通协调，尊重彼此的核心利益和重大关切，推动中美关系持续健康稳定发展，惠及两国和世界各国人民。
这是自特朗普当选美国总统以来，美中为重新确定两国关系进行的最新交往。
美国国务院称，杨洁篪邀请蒂勒森访问中国，蒂勒森表示对此有兴趣。
周一，负责外交事务的杨洁篪与特朗普进行了短暂会面，之前他与美国国家安全顾问麦克马斯特(H.R. McMaster)，特朗普女婿、高级顾问库什纳(Jared Kushner)和总统首席策略师兼高级顾问班农(Stephen Bannon)举行了会谈。
一位美国政府高级官员表示，双方讨论了双边合作以及安排特朗普和习近平见面的可能性，但未确定具体日期。
这位官员表示，杨洁篪与特朗普的见面约有5至7分钟。(完)
(编译 王琛；审校 张涛)
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透5月23日 - 美国新泽西纽瓦克自由国际机场发推文称，该机场周二晚间临时关闭，因一架飞机发生引擎失火事故。 该机场是纽约地区三大机场之一。该机场称事故中无伤情报告，但未提供更多细节。 当地WABC-TV电视台报导称，当事飞机执行美国联合航空公司飞往旧金山的航班，火已被扑灭。(完) (编译 孙国玉；审校 王丽鑫)
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。