蒂勒森与杨洁篪会晤 讨论“互利的”经济关系

2月28日，美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)与中国国务委员杨洁篪在华盛顿会面。 REUTERS/Aaron P. Bernstein

路透华盛顿2月28日 - 美国国务院称，美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)与中国国务委员杨洁篪周二会面，讨论改善和维护两国之间“互惠互利的经济关系”。

美国国务院在声明中称，蒂勒森和杨洁篪在华盛顿会晤时，强调了两国“经常性高层交往”的重要性，并讨论了朝鲜的核计划问题。

中国新华社援引杨洁篪的话报导称，中国愿同美方一道，加强高层及各级别交往，深化双边各领域交流合作，拓展国际地区和全球问题上的沟通协调，尊重彼此的核心利益和重大关切，推动中美关系持续健康稳定发展，惠及两国和世界各国人民。

这是自特朗普当选美国总统以来，美中为重新确定两国关系进行的最新交往。

美国国务院称，杨洁篪邀请蒂勒森访问中国，蒂勒森表示对此有兴趣。

周一，负责外交事务的杨洁篪与特朗普进行了短暂会面，之前他与美国国家安全顾问麦克马斯特(H.R. McMaster)，特朗普女婿、高级顾问库什纳(Jared Kushner)和总统首席策略师兼高级顾问班农(Stephen Bannon)举行了会谈。

一位美国政府高级官员表示，双方讨论了双边合作以及安排特朗普和习近平见面的可能性，但未确定具体日期。

这位官员表示，杨洁篪与特朗普的见面约有5至7分钟。(完)