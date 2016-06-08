背景资料：第八轮中美战略与经济对话框架下战略对话具体成果清单摘要一览

路透北京6月8日 - 2016年6月6日至7日北京举行第八轮中美战略与经济对话，以下是中方公布的第八轮中美战略与经济对话框架下战略对话具体成果清单部分内容：

**中美双边合作**

--两国重申不得从事或者在知情情况下支持网络窃取知识产权，包括贸易秘密以及其他机密商业信息，以使其企业或商业行业在竞争中处于有利地位。

--双方决定深化在预防公共腐败和打击跨国贿赂、查找腐败公款、拒绝成为犯罪分子及其资产的避风港、资产返还等领域的合作。中方承诺考虑在不远的将来加入经济合作与发展组织反贿赂工作组。

--中美海关供应链安全与便利合作：中国海关总署和美国国土安全部决定2016年内签署《关于全球供应链安全与便利的联合声明》，加强双方在维护供应链安全和促进贸易便利领域的机制化合作。

--中国园：重申对中国园项目的支持，并决定努力保证在2016年10月30日前开工建设中国园。为实现这一目标，中方宣布其意向，负责地上地下工程整体筹资、整体施工建设，美方决定努力确保在开工前完成各项报批程序。

**应对地区和全球性挑战**

--负责任的矿产供应链：认识到负责任的矿产供应链实践对促进非洲大湖地区稳定和繁荣的作用，并欢迎彼此在这一领域所作的努力。双方希望鼓励两国企业交流和分享最佳实践。中国商务部和国家质检总局与美国国务院等美国相关机构愿按照联合国安理会第1952号决议在履行尽职调查、相关标准和倡议方面开展合作。

--二十国集团：美方支持中方作为主席国于2016年主办一届成功的G20杭州峰会，期待同中方紧密合作，致力于实现世界经济的强劲、可持续和平衡增长。双方支持G20作为国际经济合作主要论坛，承诺同其他G20成员一道，（1）加强宏观经济政策合作；（2）使用所有政策工具，促进信心和增长，灵活使用财政政策推动增长，根据中央银行授权，使用货币政策继续支持经济活动和保障价格稳定，使用结构性改革在中期提升增长潜力；（3）探索创新带来的机遇；（4）完善全球经济、金融和能源治理；（5）解决气候变化问题，发展清洁能源；（6）通过在国内及国际范围内落实2030年可持续发展议程、及时落实亚的斯亚贝巴行动议程，为包容和可持续全球发展作出贡献。

双方承诺同其他G20成员一道，推进G20上述及其他议程继续取得进展，推动杭州峰会在诸多领域取得积极成果：包括在一个确定时间取消低效化石燃料补贴；在气候和能效领域继续开展讨论和合作，包括提高重型卡车排放效率和逐步削减甲烷排放；在世界卫生组织联合外部评估工具基础上开展传染病防控、检测和应对，以及应对抗生素耐药性。双方鼓励所有G20成员全面落实历次峰会承诺。

**气候变化和能源合作**

--承诺推动《巴黎协定》的全面实施：双方决定通过强化政策对话保持并加强关于国际气候谈判有关问题的定期高级别对话。中美继续鼓励《联合国气候变化框架公约》其他缔约方各自采取参加协定的国内步骤，以使《巴黎协定》尽早生效。

--气候变化工作组：双方欢迎通过建立新的“电力系统倡议”进一步拓展工作组工作，该倡议包括已有的智能电网领域的合作和在电力消费、需求和竞争领域开展的新合作。各倡议和对话全年保持接触，下一次工作组年度会间会计划于2017年初在中国举行。

--中美气候变化工作组--智能电网：下一步，中美决定加强在智能电网和其他技术上的合作，并决定将中美气候工作组--智能电网倡议更名为电力系统倡议。工作组框架下的下一阶段合作将聚焦测试智能电网设备、装置和系统，使之符合两国各自国家测试机构要求的国家/产业/企业标准。

--中美气候变化工作组--电力消费、需求与竞争：为解决风能和太阳能不稳定性给电网和当地电力消费带来的挑战，在气候变化工作组电力系统合作倡议下启动了新的合作--电力消费、需求和竞争，并于2016年中美战略与经济对话期间召开第一次会议。

--战略石油储备：在2014年签署的《战略石油储备合作谅解备忘录》框架下，举行了多次双边会议、技术研讨和实地考察。中国致力于在双边论坛中更加频繁地发布更完整、可靠和详细的能源数据信息，包括战略石油储备信息。

--和平核能合作：双方期待在今年晚些时候在北京举行研讨班继续就《核损害赔偿补充公约》进行交流。

--能源监管合作：根据中国国家能源局与美国联邦能源监管委员会签署的《关于加强能源监管合作的谅解备忘录》，双方决定在电力市场发展和能源监管领域加强交流与合作，重点关注的议题包括：（1）电力价格；（2）双边合同和不平衡市场；（3）可再生能源并网；（4）智能电网政策和监管。

--能源合作项目：为了支持中美能源合作项目和中方为减轻燃煤发电对环境影响的努力，美国贸易发展署决定与中国实体和能源合作项目成员公司合作开展两个试点项目，展示有关分布式能源热电、沼气和高级能源管理系统的技术。

**双边能源、环境、科技对话**

--中美能源环境十年合作框架：决定继续推进能源环境十年合作框架下各项行动计划不断取得进展，包括清洁的水、清洁的大气、清洁和高效电力、自然保护区和湿地、绿色港口和船舶以及能效，并继续实施中美绿色合作伙伴计划项目。（完）