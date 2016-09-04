中美承诺采取所有政策工具促进增长 避免汇率竞争性贬值--新华

路透北京9月4日 - 新华社周日援引中美元首杭州会晤中方成果清单称，中美双方承诺采取包括货币、财政和结构性政策在内的所有政策工具提振信心和促进增长。中美双方共同重申在G20达成的关于汇率的承诺，包括将避免竞争性贬值和不以竞争性的目的来盯住汇率。

该清单展示了中国国家主席习近平与美国总统奥巴马周六在杭州会晤达成的一系列共识。清单称，中方将继续有序向市场化汇率转型，强化汇率双向浮动弹性。中方强调人民币不存在持续贬值的基础。双方认识到清晰地进行政策沟通的重要性。

该清单并显示，中方将兼顾经济稳定增长和结构调整，通过增加居民消费、提高服务业占GDP的比例、确保高质量并由私人部门驱动的投资以扩大国内需求。中方将继续简政放权和转变政府职能，继续推进金融领域改革，使市场在信贷配置过程中进一步发挥决定性作用，进一步放开服务业竞争，强化社会安全保障网。同时，中方将继续实施积极财政政策，支持结构性改革并适度扩大总需求。

与此同时，中方将根据一个全面的战略，深化供给侧结构性改革包括国企改革，充分发挥市场和法律机制的作用，化解企业债务问题，包括国有企业债务。另外，中方将进一步改善经济和金融政策的透明度以及经济活动数据的可获得性。

美方致力于继续推动以更高的国内投资特别是基础设施投资和国民储蓄为特点的强劲、可持续和平衡增长。同时，美国政府继续将扩大受教育机会、改革移民制度以及提高劳动参与率和生产率等相关政策作为工作重点。美方认识到预算程序可预见性的重要性，以及财政预算不确定性可能对美国及全球经济产生的影响，将致力于在中期内实现政府财政的可持续性。

鉴于相关改革将对中国乃至全球经济产生的巨大影响，中方重申相关承诺，将进一步改善经济和金融政策的透明度以及经济活动数据的可获得性，从而使世界范围的监管者、政策制定者、企业和投资者更好地进行理解。

**工业领域结构性改革共识**

在工业领域结构性改革领域，中美双方承诺加强沟通与合作，致力于采取有效措施应对有关挑战，以加强市场功能和鼓励调整。为此目的，中美双方对可能建立的一个全球论坛表示欢迎。

中美双方认识到，由于全球经济复苏缓慢和市场需求低迷，电解铝行业产能过剩增加，成为全球性问题，需要集体应对。中美双方将共同努力，应对全球电解铝产能过剩问题。

在解决产能过剩问题过程中，中国将通过继续建立专门的破产审判庭、不断完善破产管理人制度以及运用信息化手段等方式推进破产法的实施。中美双方承诺最早从2016年开始，以论坛或互访等方式定期和不定期地就双方各自破产法的实施进行沟通和交流。

**全球经济治理共识**

在全球经济治理方面，中美双方继续致力于支持能够与全球的现实、挑战和机遇共同演进的、包容和有弹性的国际经济体系，包括推动现有和新的国际金融机构开展全方位合作。与2015年9月份双方达成的承诺相一致，中美双方还共同承诺支持和进一步完善现有的、新的和未来的国际金融机构在治理、环保和社会领域的高标准。

双方支持以强劲的、以份额为基础的、资源充足的国际货币基金组织（IMF）为核心的全球金融安全网。双方支持维护IMF的现有贷款能力。双方欢迎2010年IMF份额和治理改革的落实，并致力于在2017年年会前完成第15次份额总检查。双方重申，份额调整应提高有活力的经济体的份额占比，以反映其在世界经济中的相对地位，因此可能的结果是新兴市场和发展中国家的份额占比整体提高。

美方支持IMF将人民币在10月1日纳入SDR货币篮子的决定。双方支持对扩大SDR的使用进行研究及探索相关举措，包括更广泛地发布以SDR作为报告货币的财务和统计数据，以及发行SDR计价债券。

中美双方重申按照世界银行理事会同意的路线图和时间表就世界银行股权审议进行合作的重要性。美方赞赏中方在亚洲发展基金第12轮增资中增加捐资。美方欢迎中方有意义地增加对国际开发协会和非洲发展基金2016年捐资的意愿。

此外，中美双方还在支持发展中国家的经济发展、巴黎俱乐部、化石燃料补贴等领域达成共识。

在知识产权保护、全球数字基础设施、双边投资协定、出口管制等领域，以及其它的政治、军事等领域，双方亦达成了多项共识。（完）