（更正）焦点：美中战略与经济对话欲凸显双方合作但关键分歧未见缩小

图为美国总统奥巴马及政府要员在白宫会见中国国务院副总理汪洋等参加中美第七轮战略与经济对话的中国代表团成员。 REUTERS/Jonathan Ernst

(更正：因译文有误，内文第二段应为进一步放开“汇率”，而非“利率”)

路透华盛顿6月24日 - 美国和中国周三寻求能在三天的高层会谈之后强调双方关系中的正面因素；但在最具争议的网络及海上安全问题，双方的分歧并没有缩小。

美国财政部长雅各布·卢称，美中两国周三承诺将在围绕双边投资协定(BIT)举行的会谈中，交换新的负面清单。他说，中国也同意进一步放开汇率、开放资本市场以及扩大外国金融服务公司的准入，并称这些承诺将帮助中国向着由消费推动的经济转型。

双方也强调合作应对气候变化，而且对于伊朗和朝鲜核计划、打击伊斯兰极端武装、支持全球发展，两国同表关切。

然而，在本届战略与经济对话“诚恳”和“坦率”的交流中，双方重申对于中国追求宣示南中国海领土主权以及网络安全问题仍有不同看法，这些是破坏两大经济强国彼此信任的主要因素。

美国国务卿克里对记者表示，美方仍对网络入侵“深感疑虑”。美国政府电脑曾遭受大规模网络攻击，美国官员将此归咎于中国黑客所为。

奥巴马总统和中国国务委员杨洁篪等中方官员稍早会面，提到对中国“网络窃密”以及汇率、科技和投资政策的担忧。

奥巴马重返亚洲以应对中国迅速崛起的政策，周三得到支持。美国参议院周三以较大优势通过了“快速通道”贸易谈判授权法案。这项法案对于缔结标志性的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)至关重要，使奥巴马总统加强美国与亚洲经济联系的努力又前进一步。

克里寻求淡化很多分析师所认为的中美关系正迅速下滑的观点。

“我认为你们没有听到任何...哪怕是一丁点有关两国关系下滑的迹象，”他说。

“我认为你们看到的是两国关系的改善，更加了解两国的合作。尽管在一些问题上还存在分歧...”

雅各布·卢表示，美国将继续向中国施压，希望其迈向由市场决定的汇率，即使之前中国承诺只有当“市场情况失序”时才会入市干预。

中国政府去年向美方表示，将尽可能不去干预汇市，雅各布·卢表示，今年的承诺是对这句话的更明确的阐释。他说，当人民币面临升值压力时，中国的承诺就将面临真正的考验。

雅各布·卢表示，两国还承诺将在9月初交换新的负面清单。

他强调称，还要进行很长时间的磋商，如果将双边磋商比作九局棒球比赛，“我们还处于前几局。”

但雅各布·卢表示，中国国家主席习近平定于9月访问美国，并与奥巴马举行会谈，这应该会力促双方努力在负面清单上取得进展。

中国政府在很多经济领域对外资设限，美国政府希望双边最终的投资协定，能促使中国的金融和电信行业对外资开放。

但美国方面对中国投资所进行的审查却超过了对任何其他国家。这阻碍了中国对美国通讯设备和风电场等很多领域进行投资。(完)

(编译 李婷仪/李爽/汪红英；审校 张荻/许娜)

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