中国商务部称中国铝业市场不存在美国所指称的补贴问题

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月13日 - 美国周四就中国原铝（电解铝）提供补贴提起世贸组织（WTO）争端解决机制下的磋商请求。对此，中国商务部周五称，中国铝业市场是高度竞争与市场化的行业，相关贷款和购买原材料均已充分市场化和商业化，不存在美国所指称的补贴问题。
商务部网站发布的新闻稿援引条法司负责人的谈话并称，中国一贯尊重世贸组织规则，遵守相关入世承诺；对美国提出的磋商请求表示遗憾，将根据世贸组织争端解决程序予以妥善处理。
该负责人表示，美国的磋商请求缺乏事实依据和世贸规则基础，所谓补贴项目是对行业市场的误读和对世贸规则的误解。
“当前，相关产业产能过剩是全球性问题，其根本原因是全球经济增长乏力和需求不振，各国应携手努力、共同应对，世贸争端解决机制不是解决产能过剩问题的场合。”该负责人称。
美国称中国对原铝提供贷款以及低价煤炭、氧化铝、电力等形式的补贴，严重损害美相关产业利益，与世贸组织规则不符。
中国铝产能在最近几年迅速扩张，目前的铝产量占到全球的一半以上。去年10月美国有参议院要求，针对中国铝交易行为向WTO提起申诉，因这导致铝价下跌，使美国目前仍在运营的铝冶炼厂家数量从2008年的14家降至五家，并致美国失去15,000个铝生产相关岗位。（完）
(发稿 马蓉; 审校 林高丽)
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路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。