中国商务部称中国铝业市场不存在美国所指称的补贴问题

路透北京1月13日 - 美国周四就中国原铝（电解铝）提供补贴提起世贸组织（WTO）争端解决机制下的磋商请求。对此，中国商务部周五称，中国铝业市场是高度竞争与市场化的行业，相关贷款和购买原材料均已充分市场化和商业化，不存在美国所指称的补贴问题。

商务部网站发布的新闻稿援引条法司负责人的谈话并称，中国一贯尊重世贸组织规则，遵守相关入世承诺；对美国提出的磋商请求表示遗憾，将根据世贸组织争端解决程序予以妥善处理。

该负责人表示，美国的磋商请求缺乏事实依据和世贸规则基础，所谓补贴项目是对行业市场的误读和对世贸规则的误解。

“当前，相关产业产能过剩是全球性问题，其根本原因是全球经济增长乏力和需求不振，各国应携手努力、共同应对，世贸争端解决机制不是解决产能过剩问题的场合。”该负责人称。

美国称中国对原铝提供贷款以及低价煤炭、氧化铝、电力等形式的补贴，严重损害美相关产业利益，与世贸组织规则不符。

中国铝产能在最近几年迅速扩张，目前的铝产量占到全球的一半以上。去年10月美国有参议院要求，针对中国铝交易行为向WTO提起申诉，因这导致铝价下跌，使美国目前仍在运营的铝冶炼厂家数量从2008年的14家降至五家，并致美国失去15,000个铝生产相关岗位。（完）