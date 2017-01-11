中国商务部终裁提高美国产干玉米酒糟反倾销及反补贴税率

路透北京1月11日 - 中国商务部周三表示，最终裁定原产于美国的进口干玉米酒糟存在倾销及补贴，决定自周四(12日)起，对上述产品征收反倾销税及反补贴税，税率分别为42.2%-53.7%及11.2%-12.0%不等，均高于此前的初裁税率，征收期限为五年。

商务部网站新闻稿称，上述产品对中国国内干玉米酒糟产业造成实质损害，且倾销及补贴与实质损害之间存在因果关系。

商务部去年9月初步裁定相关产品存在倾销及补贴，并决定征收33.8%的反倾销税以及10-10.7%的反补贴税。

中国国内干玉米酒糟产业于2015年11月19日向商务部提交反倾销及反补贴调查申请，申请书提出，近年来美国干玉米酒糟产品对华出口大幅增加，对中国干玉米酒糟产业造成冲击，为此请求商务部对上述产品进行反倾销及反补贴调查。

商务部2016年1月12日发起立案调查。立案后，商务部在初步调查基础上分别于2016年9月23日和9月28日公布了该案肯定性初裁裁定，随后经过进一步调查，做出了上述最终裁定。（完）

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