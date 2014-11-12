中美两国力争年底前就双边投资协定主要条款达成一致

路透北京11月12日 - 中国国家主席习近平周三同来访的美国总统举行会晤时表示，中美应扩大双方能够和应该合作的领域，并加强在国际事务中的合作。

中美两国元首一致同意，加快双边投资协定谈判进度，力争于年底前就核心问题和主要条款达成一致，在2015年启动负面清单谈判。此外，双方积极评价两国就信息技术协定扩围谈判达成一致。

“中国提出的亚洲安全观、建立亚洲基础设施投资银行和丝路基金等主张和倡议都秉持开放包容原则，欢迎包括美国在内的有关国家积极参与。”习近平强调。

奥巴马本周一抵达北京出席亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议，并对中国进行国事访问。

习近平提出，中美双方应该扩大和深化经贸、两军、反恐、执法、能源、卫生、基础设施等重要领域务实合作，积极促进两国政府、议会、地方、智库、媒体、青年等各界交流，夯实两国关系社会基础。

他称，中方愿同美方加强在伊朗核、朝核、阿富汗等地区热点问题上的沟通、协调、合作，并愿意同奥巴马总统保持经常性沟通，表示双方应该更好发挥中美战略与经济对话、人文交流高层磋商等机制性对话的作用。

军事领域，习近平强调，中美要构建同中美新型大国关系相适应的新型军事关系。中方愿意同美方继续推动两军在高层交往、机制性交流、联演联训等方面不断取得新进展。

美国总统奥巴马表示，在国际上发挥更大作用的中国，符合美国的利益，美方支持中国改革开放，希望双方采取进一步措施，促进双边贸易平衡增长，加强农业、粮食安全等领域合作。

周二，亚太经合组织(APEC)领导人重申参与中国推动的亚太自由贸易区(FTAAP)进程。21个APEC成员领导人在两日峰会后发表联合声明指出，将在取得共识基础上逐步推动亚太自贸区的实现。（完）

(发稿 李贺； 审校)

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