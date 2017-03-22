中国商务部称对美裁定对华HEDP高额反倾销税率的决定强烈不满

择优创建中国制造2025示范区 给予产业和投资等支持--工信部
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
路透北京3月22日 - 针对美国商务部对华羟基乙叉二磷酸（HEDP)反倾销和反补贴调查作出终裁一事，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军周三发表谈话称，中方对美商务部裁定高额反倾销税率的决定和做法强烈不满，裁出的反倾销税率严重脱离客观事实。
美国商务部之前就对华HEDP反倾销和反补贴调查作出终裁，裁定中国强制应诉企业反补贴税率分别为0%与2.4%，反倾销税率分别为167.58%与184.01%。
商务部网站刊登的新闻稿援引王贺军的话称，本次反补贴调查的裁决结果值得肯定，基本反映了中国企业实际情况。
“（但）美方不顾中国加入世贸组织议定书第15条有关条款已到期的事实，继续拒绝接受中国企业提交的大量证据材料，坚持使用替代国做法，拒绝纠正有关计算错误，裁出的反倾销税率严重脱离客观事实。美方做法违反了其在世贸组织下的有关义务，严重损害了中国企业利益。”王贺军指出。
王贺军强调，中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，审慎、克制采取贸易救济措施，避免对中美经贸关系产生负面影响。
中国国家主席习近平近日表示，中美共同利益远大于分歧，合作是双方唯一正确选择；要尊重彼此核心利益和重大关切，维护中美关系大局稳定。
此前，针对美国铝业协会及成员向美商务部提出对中国进口铝箔发起反倾销和反补贴调查申请，中国商务部称，希望两国业界继续通过磋商和对话，解决双方产业的关注，希望美国商务部谨慎行事，拒绝对有损双方互利共赢的指控立案调查。（完）
(发稿 陈君；审校 李文科/乔艳红)
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路透北京5月24日 - 中国财政部周三回应称，是次穆迪调降中国评级是基于“顺周期”评级的不恰当方法，其关于中国实体经济债务规模将快速增长、相关改革措施难见成效、政府将继续通过刺激政策维持经济增速等观点，在一定程度上高估了中国经济面临的困难，低估了中国政府深化供给侧结构性改革和适度扩大总需求的能力。
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。