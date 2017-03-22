中国商务部称对美裁定对华HEDP高额反倾销税率的决定强烈不满

路透北京3月22日 - 针对美国商务部对华羟基乙叉二磷酸（HEDP)反倾销和反补贴调查作出终裁一事，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军周三发表谈话称，中方对美商务部裁定高额反倾销税率的决定和做法强烈不满，裁出的反倾销税率严重脱离客观事实。

美国商务部之前就对华HEDP反倾销和反补贴调查作出终裁，裁定中国强制应诉企业反补贴税率分别为0%与2.4%，反倾销税率分别为167.58%与184.01%。

商务部网站刊登的新闻稿援引王贺军的话称，本次反补贴调查的裁决结果值得肯定，基本反映了中国企业实际情况。

“（但）美方不顾中国加入世贸组织议定书第15条有关条款已到期的事实，继续拒绝接受中国企业提交的大量证据材料，坚持使用替代国做法，拒绝纠正有关计算错误，裁出的反倾销税率严重脱离客观事实。美方做法违反了其在世贸组织下的有关义务，严重损害了中国企业利益。”王贺军指出。

王贺军强调，中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，审慎、克制采取贸易救济措施，避免对中美经贸关系产生负面影响。

中国国家主席习近平近日表示，中美共同利益远大于分歧，合作是双方唯一正确选择；要尊重彼此核心利益和重大关切，维护中美关系大局稳定。

此前，针对美国铝业协会及成员向美商务部提出对中国进口铝箔发起反倾销和反补贴调查申请，中国商务部称，希望两国业界继续通过磋商和对话，解决双方产业的关注，希望美国商务部谨慎行事，拒绝对有损双方互利共赢的指控立案调查。（完）