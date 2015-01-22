中国商务部严重关切美国对中国轮胎反倾销调查初裁结果

4月末中国外储连三月回升至3.03万亿美元 跨境流动续向均衡收敛
路透北京5月7日 - 中国央行周日公布，中国4月末外汇储备为30,295.33亿美元，环比增加204.45亿美元，为连续第三个月回升，主因期内非美货币总体相对美元升值，中国跨境资金流动继续向均衡状态收敛。
路透北京1月22日 - 针对美国商务部公布对原产于中国的乘用车轮胎反倾销调查初裁结果，中国商务部贸易救济调查局负责人周四称，中国政府对此表示严重关切，该案存在诸多瑕疵。
该负责人并指出，2009年美国曾对上述中国轮胎产品采取特保措施，对中美经贸关系造成了严重伤害。
“希望美方吸取前车之鉴，审慎处理本案，避免再次破坏两国相关产业的贸易与合作，制造中美贸易不和谐因素。”上述负责人表示。
美国商务部此前公布对原产于中国的乘用车轮胎反倾销调查初裁结果，中国强制应诉企业佳通公司税率19.17%，赛轮公司税率为36.26%，平均税率为27.72%，全国统一税率为87.99%。
美国商务部将于2015年6月12日做出本案反补贴和反倾销调查终裁，美国际贸易委员会将于7月27日做出损害终裁。若倾销、损害终裁均为肯定，则美商务部将于8月3日发布反补贴税令。（完）
(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月7日 - 中国央行周日公布，中国4月末外汇储备为30,295.33亿美元，环比增加204.45亿美元，为连续第三个月回升，主因期内非美货币总体相对美元升值，中国跨境资金流动继续向均衡状态收敛。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透上海5月6日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过46亿元人民币。