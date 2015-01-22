中国商务部严重关切美国对中国轮胎反倾销调查初裁结果

路透北京1月22日 - 针对美国商务部公布对原产于中国的乘用车轮胎反倾销调查初裁结果，中国商务部贸易救济调查局负责人周四称，中国政府对此表示严重关切，该案存在诸多瑕疵。

该负责人并指出，2009年美国曾对上述中国轮胎产品采取特保措施，对中美经贸关系造成了严重伤害。

“希望美方吸取前车之鉴，审慎处理本案，避免再次破坏两国相关产业的贸易与合作，制造中美贸易不和谐因素。”上述负责人表示。

美国商务部此前公布对原产于中国的乘用车轮胎反倾销调查初裁结果，中国强制应诉企业佳通公司税率19.17%，赛轮公司税率为36.26%，平均税率为27.72%，全国统一税率为87.99%。

美国商务部将于2015年6月12日做出本案反补贴和反倾销调查终裁，美国际贸易委员会将于7月27日做出损害终裁。若倾销、损害终裁均为肯定，则美商务部将于8月3日发布反补贴税令。（完）

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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