财经洞察：若中美BIT有所突破将为全球经济增长带来新动力

记者 毕晓雯

路透香港9月21日 - 中国国家主席习近平本周将从西雅图开始，开启首次对美国的国事访问。G2最高领导人此次会晤能否在中美双边投资协定（BIT）上取得突破，将决定两个超级大国未来经济发展的基调，以及全球经济增长新动力来自何方。

因此，围绕此次“习奥会”，在经济方面可总结出的看点至少包括三个方面：一是BIT能否取得实质性的突破；二是以BIT进展为契机，实现中美经济的共同转型，从而继续引领全球经济增长；三是中美能否联手开发第三方市场，推动以“一带一路”为主的全球区域经济发展。

而据来自中国政府政策研究部门的消息透露，BIT有望在此次“习奥会”取得突破性的进展。

双方的工商界、理论研究界也普遍认为，中美BIT谈判不仅有望极大释放两国相互间投资潜力，同时对美国的制造业回归政策及中国的改革与结构调整均有助益。

BIT谈判于2008年启动，是两国当前经贸领域最重要的谈判项目。2013年7月，双方同意以“准入前国民待遇加负面清单”的模式进行实质性谈判。在今年6月双方首次交换了负面清单出价，并正式开启负面清单谈判，标志着谈判进入到新阶段。

习近平在访前接见美国工商界人士时则指出，中美两国在双边、地区、全球层面开展互利合作，不仅为两国和两国人民带来实实在在的利益，也为地区乃至世界和平、发展、繁荣作出重要贡献。

**负面清单有何明细？**

在中国股灾、811汇率改革引发全球市场动荡后，中国能否坚持改革开放、坚持经济结构的调整，以继续取得未来三十年的经济增长，令此次BIT能否取得突破更令人关注。

可以说，BIT能否取得实质性的突破，已经成为中国是否坚持改革开放的风向标。因此，业界对BIT的细节内容更为关注。

值得关注的是，上周四中国政府突然下发了《构建开放型经济新体制若干意见》的细则，而据笔者了解，BIT获得突破的内容，将很大部分基于此文件。以下则为此意见中有关改革开放的具体内容：

--构建开放安全的金融体系。提升金融业开放水平，稳步推进人民币国际化，扩大人民币跨境使用范围、方式和规模，加快实现人民币资本项目可兑换。

此部分的关键内容包括：有序扩大人民币汇率浮动区间，增加人民币汇率双向浮动弹性；按照负面清单原则推进外商投资企业外汇资本金汇售管理改革。

--创新外商投资管理体制。将分层次、有重点放开服务业领域外资准入限制，推进金融、教育、文化、医疗等服务业领域有序开放，放开育幼养老、建筑设计、会计审计、商贸物流、电子商务等服务业领域外资准入限制，进一步放开一般制造业。

--建立“走出去”战略新体制。允许企业和个人发挥自身优势到境外开展投资合作，允许自担风险到各国各地区承揽工程和劳务合作项目，允许创新方式走出去开展绿地投资、并购投资、证券投资、联合投资等。鼓励有实力的企业采取多种方式开展境外基础设施投资和能源资源合作。促进高铁、核电、航空、机械、电力、电信、冶金、建材、轻工、纺织等优势行业走出去，提升互联网信息服务等现代服务业国际化水平，推动电子商务走出去。

“对外开放是我国的基本国策”--这是该意见的第一句话。纵观历史，中国从来没有因为对外开放而导致过重大的国内动荡问题；相反，在封关自守的时候，中国往往是被自己所打败。（完)

(审校 张喜良)

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