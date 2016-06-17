中国5月对美出口同比下降6.5% 拉低当月整体出口增速1.2个百分点--商务部

专家称应尽快让人民币自由浮动 防止贬值压力不断积累
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京6月17日 - 中国商务部新闻发言人沈丹阳称，5月对美出口同比下降6.5%，拉低当月整体出口增速1.2个百分点。
他在商务部发布会上称，对美出口下降主要因为美国市场需求不旺、来自其他同质经济体的出口竞争进一步加剧。
美国财长雅各布·卢周四警告中国，如果中国重回人为压低人民币兑美元汇率的政策，将引发中美新一轮紧张关系。并称在当前全球增长疲弱的背景下，如果中国重回以前的外汇政策和出口拉动的增长模式，将引发两国之间出现新一轮紧张关系。
中国5月出口延续跌势且跌幅超预期，进口则在低基数和内需改善之下表现强劲，跌幅缩窄至19个月最小；不过考虑到全球经济整体仍疲弱，中国进出口尽管会有边际回暖，但实现全年目标还是面临较大压力。以美元计价中国5月出口同比下降4.1%；进口同比微降0.4%，路透调查预估中值分别为下降3.6%和下降6%。(完)
(发稿 乔艳红；撰写 李文科; 审校 曾祥进)
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。
路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。