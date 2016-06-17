中国5月对美出口同比下降6.5% 拉低当月整体出口增速1.2个百分点--商务部

他在商务部发布会上称，对美出口下降主要因为美国市场需求不旺、来自其他同质经济体的出口竞争进一步加剧。

美国财长雅各布·卢周四警告中国，如果中国重回人为压低人民币兑美元汇率的政策，将引发中美新一轮紧张关系。并称在当前全球增长疲弱的背景下，如果中国重回以前的外汇政策和出口拉动的增长模式，将引发两国之间出现新一轮紧张关系。

中国5月出口延续跌势且跌幅超预期，进口则在低基数和内需改善之下表现强劲，跌幅缩窄至19个月最小；不过考虑到全球经济整体仍疲弱，中国进出口尽管会有边际回暖，但实现全年目标还是面临较大压力。以美元计价中国5月出口同比下降4.1%；进口同比微降0.4%，路透调查预估中值分别为下降3.6%和下降6%。(完)