中美双边直接投资达1700亿美元 不追求大额顺差--副财长（更新版）

中资大行出手结汇致人民币早盘跳涨逾200点 成交大扩
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四早盘突然跳涨逾200点，最高触及6.8690元，创两个月高点；中间价仅小幅调升，与汇价仍有较大差距。交易员表示，早盘人民币跳涨主因中资大行出手结汇推涨人民币汇价，半日成交大扩逾三成。
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路透北京3月6日 - 中国财政部副部长朱光耀周一称，中国和美国在快速发展过程中产生了一些问题，双方可以通过磋商和谈判解决，中国不追求大额贸易顺差，一个健康平衡的中美关系符合两国人民的利益。
他在中国两会（人大和政协会议）间隙并称，历来强调中美关系是“压舱石”和“推进器”，因为中美两国都从这种紧密的经济联系中受益。
“现在中美年度经贸量超过5,000亿美元，中美双边直接投资也达到了1,700亿美元。”他说。
中国十二届全国人大五次会议周日开幕，国务院总理李克强发布政府工作报告称，中国2017年经济增长预期目标为6.5%左右，居民消费价格指数(CPI)涨幅控制目标为3%左右，进出口回稳向好，国际收支基本平衡。（完）
(发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四早盘突然跳涨逾200点，最高触及6.8690元，创两个月高点；中间价仅小幅调升，与汇价仍有较大差距。交易员表示，早盘人民币跳涨主因中资大行出手结汇推涨人民币汇价，半日成交大扩逾三成。
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。