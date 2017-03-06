中美双边直接投资达1700亿美元 不追求大额顺差--副财长（更新版）

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路透北京3月6日 - 中国财政部副部长朱光耀周一称，中国和美国在快速发展过程中产生了一些问题，双方可以通过磋商和谈判解决，中国不追求大额贸易顺差，一个健康平衡的中美关系符合两国人民的利益。

他在中国两会（人大和政协会议）间隙并称，历来强调中美关系是“压舱石”和“推进器”，因为中美两国都从这种紧密的经济联系中受益。

“现在中美年度经贸量超过5,000亿美元，中美双边直接投资也达到了1,700亿美元。”他说。

中国十二届全国人大五次会议周日开幕，国务院总理李克强发布政府工作报告称，中国2017年经济增长预期目标为6.5%左右，居民消费价格指数(CPI)涨幅控制目标为3%左右，进出口回稳向好，国际收支基本平衡。（完）