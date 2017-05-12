美国财长努钦对特朗普政府的贸易政策感到激动

在意大利举行的七大工业国(G7)财长会议上，努钦被问及他将如何维护特朗普政府的贸易政策时，他答道，“是的，我认为我们对美国贸易政策感到兴奋，我想你可能已经看到昨晚我们宣布的同中国的百日经济计划，因此我们对于在贸易问题上的进展感到非常高兴。”