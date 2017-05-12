版本:
中国
国际财经 | 2017年 5月 12日 星期五 17:21 BJT

美国财长努钦对特朗普政府的贸易政策感到激动

路透意大利巴里5月12日 - 继美国和中国宣布了一系列旨在缩减美国对中国贸易逆差的举措后，美国财长努钦表示，对特朗普政府的贸易政策感到“激动”。

在意大利举行的七大工业国(G7)财长会议上，努钦被问及他将如何维护特朗普政府的贸易政策时，他答道，“是的，我认为我们对美国贸易政策感到兴奋，我想你可能已经看到昨晚我们宣布的同中国的百日经济计划，因此我们对于在贸易问题上的进展感到非常高兴。”

华府和北京已经就一项计划达成共识，即中国开放对美国牛肉和液化天然气的进口，并且给予美国金融服务公司在一些领域的准入权，比如信用卡支付服务、信贷评级和有限的债券承销活动等。（完）

(编译 高琦 审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐