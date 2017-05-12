美国财长努钦对特朗普政府的贸易政策感到激动

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透意大利巴里5月12日 - 继美国和中国宣布了一系列旨在缩减美国对中国贸易逆差的举措后，美国财长努钦表示，对特朗普政府的贸易政策感到“激动”。
在意大利举行的七大工业国(G7)财长会议上，努钦被问及他将如何维护特朗普政府的贸易政策时，他答道，“是的，我认为我们对美国贸易政策感到兴奋，我想你可能已经看到昨晚我们宣布的同中国的百日经济计划，因此我们对于在贸易问题上的进展感到非常高兴。”
华府和北京已经就一项计划达成共识，即中国开放对美国牛肉和液化天然气的进口，并且给予美国金融服务公司在一些领域的准入权，比如信用卡支付服务、信贷评级和有限的债券承销活动等。（完）
(编译 高琦 审校 艾茂林)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。