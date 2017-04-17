焦点：美国商界担心中美百日贸易谈判时间仓促 结果恐浮于表面

路透北京4月14日 - 上周“习特会”后宣布的百日贸易谈判计划，旨在解决数十年来颇为棘手的贸易问题，但一些美国企业领导担心，谈判时间太短或许让结果浮于表面。

企业高管还担心，美国总统特朗普重点在遏制朝鲜核武器以及导弹计划，可能影响美国在中国的商业利益。

在“习特会”几天之后，特朗普发表推文称，如果中国帮助解决美朝问题，将能得到更好的贸易协议。

一位在北京的律师James Zimmerman称，美国企业不应成为“谈判筹码”。Zimmerman曾担任中国美国商会主席。

“特朗普把‘更好的贸易协议’和朝鲜联系起来在做法实在外行，充其量是场莫名其妙的讨价还价，”Zimmerman称。

白宫表示，特朗普和习近平承诺推进削减美国对华贸易逆差的百日计划，美中两国官员仍处在具体化这一承诺的初期阶段。去年美国对中国的贸易逆差达到3,470亿美元。

特朗普同习近平在佛罗里达的首次会面中取得了有限的成果，这是其中一项。

特朗普曾承诺会积极解决贸易失衡问题，寻求让中国市场向更多的美国商品和服务开放。但美国商会现任主席蔡瑞德(William Zarit)称，谈判需解决美国企业在华面临的“结构性障碍”。

“我们宁愿进行谈判，而不是贸易战。但要记住，我们已经谈了20年，还是没有多大进展，”蔡瑞德说。

白宫表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。

“很高兴听到该问题被两国政府提升到最高等级，并且承诺快速解决美国牛肉准入问题，”美国肉类出口协会(U.S. Meat Export Federation)首席执行官菲利普·森(Philip Seng)说道。

其他人则仍持怀疑态度。

“牛肉(准入问题)本该在10年前就解决了。(这个问题)持续了这么长时间，表明我们在与彼此谈判和打交道的方式上有些失衡，”安可顾问大中华区主席麦健陆称。

中国去年有条件解除美国牛肉进口禁令以来，几乎没有购买美国牛肉。中国在2003年禁止进口美国牛肉，因美国华盛顿州发现疯牛病的病例。

尽管最初媒体报导表明，习近平可能同意开放美牛进口，作为对避免贸易紧张情势升高的让步。但中国总理李克强本周似乎把此事的进展和美国限制进口中国家禽产品联系起来，后者是出于食品安全的考虑。

根据新京报，李克强表示，“中国愿意进口符合质量和健康标准、有市场竞争力的美国牛肉”。

“中国的鸡肉在国际市场上也很有竞争力。希望美方也尽早解禁进口中国鸡肉，这样才能更好体现公平贸易。”

**政治紧张情势**

尽管单个公司因担心造成强烈反应而不愿批评中国，但来自美国商业团体的批评人士则指责北京为国内企业提供不公平的补贴，且外资对中国诸多领域的投资受到限制。

举例来说，国外寿险公司的所有权上限为50%，尽管中国在2001年加入世界贸易组织(WTO)时承诺会提高上限，但该规定让国外寿险公司的市场份额限制在约6%。

北京当局已再三承诺进一步向外商开放金融服务市场，但鲜有实施细节。

美中商业协会中国事务副会长Jacob Parker表示，外界仍担心中国将作出承诺，但不会遵守或者只是一点一点地实施。

尽管中国政府可能把部分行业从限制外国投资的名单中删除，但企业可能仍面临一些繁琐的程序和许可障碍，或者仅限于试点地区。

“中国有许多种办法可以称其做法是开放，但实际不是，”Parker说。

习近平在与特朗普会晤时强调加强基础设施开发方面的合作，但中国国有企业参与美国重大公共项目，在美国仍是一个政治层面令人担忧的问题，因为特朗普竞选时承诺在美国创造更多就业机会。

中国希望引入高科技领域投资，比如半导体、虚拟现实和自动驾驶汽车等领域，但这些行业被认为是敏感的领域。这种合作关系也必须清除国家安全阻碍。

怀疑人士还担心，中国在调整贸易失衡方面的合作仅限于满足中国需求的领域，比如增加美国天然气、石油和焦煤的进口。

习近平在回国途中在阿拉斯加停留，与州长Bill Walker会晤，期间Bill Walker推介了该州的油气和矿产资源。(完)