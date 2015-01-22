美国初裁向中国轮胎征收反倾销关税 最高达87.99%

美新政府政策对中国经济影响可控 但施压人民币汇率--报告
路透北京5月7日 - 中国金融四十人论坛（CF40）和美国彼得森国际经济研究所（PIIE）联合报告认为，美国新政府在税收、基建投资等方面的政策调整，总体来说对中国经济影响可控；但美新政可能会带来美元上涨，并对人民币汇率带来一定贬值压力，不过贸易差额不是中美汇率政策立足点。
路透华盛顿1月21日 - 美国商务部初步裁定，中国轮胎在美国售价过低，将对进口的中国轮胎征收更多关税。
美国商务部在周三做出初裁，决定对中国轿车和轻型卡车轮胎征收至高87.99%的反倾销关税。
在此之前，美国商务部已向上述产品征收最高81.29%的反补贴税。
这些关税将影响到山东永盛橡胶集团有限公司、固铂轮胎橡胶公司(CTB.N)旗下固铂轮胎(昆山)有限公司、佳通轮胎(600182.SS)旗下福建佳通轮胎有限公司的产品，但佳通的产品关税较低，将为19.17%。
美国2013年从中国进口的乘用车和轻型卡车轮胎总金额约为21亿美元。
商务部终裁将于6月11日之前作出，美国国际贸易委员会(ITC)将于7月作出裁定。(完)
(编译 王颖；审校 张涛)
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