焦点：中美在WTO就中国市场经济地位展开交锋

路透日内瓦7月14日 - 美国周四警告中国称，后者尚未作出足够努力来获得市场经济地位，特别是在钢铁和铝行业方面。这可能在2016年底引发美国与中国之间的贸易战。

中国2001年加入世界贸易组织(WTO)时，其他成员国就曾表示，他们不会使用中国公布的由国家控制的定价来判断其产品在本国市场是否构成“倾销”，而是会参照可反映未获得政府补贴的合理价格的“替代”价格。

这一表述已经写入中国WTO成员国协议中，而该条款将在满15年时，也就是2016年12月11日到期。

若美国、欧盟和其他WTO成员开始接受中国出口产品的标价，就更加难以对中国的廉价出口商品发起挑战。

美国负责贸易事务的外交官Chris Wilson在WTO会议上称，该条款的到期并不要求WTO的其他成员国在12月11日自动授予中国市场经济地位。

根据路透看到的Wilson讲话概要，他表示，相反，中国必须依据每个WTO成员国的国内法律，证明自己是市场经济。

“其次，毫无疑问的是，中国的市场改革没有达到许多成员国在中国加入WTO时的预期。”

“这一点在钢铁和铝行业特别明显，中国在这些行业无处不在的干预行为，已经导致全球供应产能严重过剩，而这正威胁到世界各地这些行业中有竞争力企业的生存。”

据一位WTO与会官员，中国出席WTO该会议的代表称，中国当局同意，该条款的到期并不要求自动给予其市场经济地位。

但这位WTO官员称，他表示到期就应取消各国针对中国继续使用“歧视性反倾销方法论”的法律基础。

这位官员称，据信这是美国在WTO首次就此事宜对中国作出回应。美国财政部长雅各布·卢上月表示，中国的市场经济地位最终要由美国商务部决定。

欧盟也在讨论中国的市场经济地位。5月一项不具约束性的表决中，欧盟绝大多数议员投票表决，如果中国不改革经济，包括降低国家对企业的影响，则反对放松对中国的贸易防御。

德国总理默克尔称，原则上她倾向于给予中国市场经济地位。(完)