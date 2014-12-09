中国敦促美国在南海问题上恪守承诺、谨言慎行

路透北京12月9日 - 中国外交部周二谴责美国国务院发表有关中国在南海主张的报告，称该报告与美国承诺的在南海问题上不选边站队相悖。

美国国务院周五发表了上述报告，称中国在南海的海洋主张既不明确也不连贯。

中国外交部发言人洪磊表示，中国在南海的主权和相关权利主张是在长期的历史过程中逐步形成的，并为历代中国政府长期坚持。

“美方报告无视基本事实与国际法理，违背其作出的在南海问题上不持立场、不选边站队的承诺，丝毫无助于南海争议的解决和南海地区和平稳定。”洪磊在例行记者会上说道。

“中方敦促美方恪守承诺，谨言慎行，客观公允地看待和处理有关问题。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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