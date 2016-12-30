中国外交部称希望美国恪守一个中国政策 不允许台湾领导人“过境”

独家：美国参院共和党领袖担心医保法案难通过 但对税改感到乐观
路透华盛顿5月24日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三表示，他还不清楚共和党要如何获得足够多的支持票来通过废除奥巴马医保的法案，但表示对另一个重头戏--税改法案持乐观态度。
路透北京12月30日 - 中国外交部周五表示，希望美国恪守一个中国政策和中美三个联合公报原则，不允许台湾地区领导人“过境”，不向“台独”势力发出任何错误信号，以实际行动维护中美关系大局和台海和平稳定。
外交部在回应路透询问时并称，一个中国原则是国际社会的普遍共识，也是中国处理台湾对外交往问题的一贯原则，希望有关国家慎重处理涉台问题。（完）
(发稿 侯向明； 审校 乔艳红)
路透华盛顿5月24日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三表示，他还不清楚共和党要如何获得足够多的支持票来通过废除奥巴马医保的法案，但表示对另一个重头戏--税改法案持乐观态度。
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。