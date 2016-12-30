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时事要闻 | 2016年 12月 30日 星期五 18:41 BJT

中国外交部称希望美国恪守一个中国政策 不允许台湾领导人“过境”

路透北京12月30日 - 中国外交部周五表示，希望美国恪守一个中国政策和中美三个联合公报原则，不允许台湾地区领导人“过境”，不向“台独”势力发出任何错误信号，以实际行动维护中美关系大局和台海和平稳定。

外交部在回应路透询问时并称，一个中国原则是国际社会的普遍共识，也是中国处理台湾对外交往问题的一贯原则，希望有关国家慎重处理涉台问题。（完）

(发稿 侯向明； 审校 乔艳红)
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