美国指控中国华锐风电窃取商业机密

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
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(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶6月27日 - 中国风力涡轮企业华锐风电 及其两名雇员在美国被指控窃取了美国超导（AMSC） 的商业机密。
被指控的还包括超导一名前雇员。美国当局称，华锐风电窃取商业机密的行为，给超导带来了8亿美元的损失。超导曾向华锐风电提供风力涡轮设计和工程服务等。
暂时未能联系到华锐风电公司人士置评。
超导2011年就在中国针对华锐风电提起多个诉讼，指控后者非法利用超导知识产权。超导当时称，主张的赔偿金额超过12亿美元。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。