美国指控中国华锐风电窃取商业机密

路透洛杉矶6月27日 - 中国风力涡轮企业华锐风电 及其两名雇员在美国被指控窃取了美国超导（AMSC） 的商业机密。

被指控的还包括超导一名前雇员。美国当局称，华锐风电窃取商业机密的行为，给超导带来了8亿美元的损失。超导曾向华锐风电提供风力涡轮设计和工程服务等。