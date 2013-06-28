美国指控中国华锐风电窃取商业机密

美国参议院通过戈萨奇出任大法官提名 特朗普获得大胜
路透华盛顿4月7日 - 美国共和党主导的参议院让特朗普取得了上任以来的最大胜利，他们顶住民主党的强烈反对，确认了特朗普的最高法院大法官提名，从而恢复了保守派大法官在最高法院占相对多数的局面。
路透洛杉矶6月27日 - 中国风力涡轮企业华锐风电(601558.SS)及其两名雇员在美国被指控窃取了美国超导（AMSC）(AMSC.O)的商业机密。
被指控的还包括超导一名前雇员。美国当局称，华锐风电窃取商业机密的行为，给超导带来了8亿美元的损失。超导曾向华锐风电提供风力涡轮设计和工程服务等。
暂时未能联系到华锐风电公司人士置评。
超导2011年就在中国针对华锐风电提起多个诉讼，指控后者非法利用超导知识产权。超导当时称，主张的赔偿金额超过12亿美元。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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路透华盛顿4月9日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)周日表示，美军因叙利亚被指使用化学武器而对后者发动的袭击，也是在警告包括朝鲜(北韩)等其他国家，如果他们构成危险，美国就“有可能做出回应”。
路透华盛顿4月9日 - 美国总统特朗普的高级副手周日对美国对叙利亚政策的方向表现出不同意见，因而无法确定将叙领导人阿萨德赶下台目前是否是特朗普的目标之一。