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时事要闻 | 2013年 6月 28日 星期五 09:28 BJT

美国指控中国华锐风电窃取商业机密

路透洛杉矶6月27日 - 中国风力涡轮企业华锐风电(601558.SS)及其两名雇员在美国被指控窃取了美国超导（AMSC）(AMSC.O)的商业机密。

被指控的还包括超导一名前雇员。美国当局称，华锐风电窃取商业机密的行为，给超导带来了8亿美元的损失。超导曾向华锐风电提供风力涡轮设计和工程服务等。

暂时未能联系到华锐风电公司人士置评。

超导2011年就在中国针对华锐风电提起多个诉讼，指控后者非法利用超导知识产权。超导当时称，主张的赔偿金额超过12亿美元。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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