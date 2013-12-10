香港《星岛日报》：引新加坡深层次矛盾为鉴

（12月10日社评）

新加坡星期日晚爆发44年来首次街头骚乱，事件由一宗偶发性的车祸引起，令这个表面平静的国家，所面对的深层社会政治矛盾暴露出来。事缘是假日南亚裔外劳聚会消遣喝酒的小印度区，一名外劳不幸遭旅巴卷进车底丧生，不少人借酒发泄不满，不止推翻警车，连救护员都不放过。

新加坡出生率低，要保持经济增长，倚赖输入大量外劳来保持竞争力，当中建筑业和货柜码头的工作，所聘请的外劳大部分来自印度和孟加拉。外劳在新加坡赚钱远比家乡多，却要忍受比较刻苦的工作环境。南亚裔基层外劳不少是在家乡卖屋卖地兼借钱，来支付数万港元中介费的农民，万一有工伤，部分雇主逃避赔偿责任，当地还有“遣返公司”协助雇主把工人赶回乡。

在高增长率的背后，新加坡贫富悬殊加剧，近年的坚尼系数徘徊于0.4的警戒线。两年前的新加坡大选，执政人民行动党虽然得保八成国会议席，实际得票率却降至六成的立国以来最低点。总理李显龙今年国庆日宣布治国新理念，在房屋、医疗保健和教育方面进行“战略调整”，希望纾缓社会的不满情绪。

不过，今天年轻一代对家长式管治的容忍度较低，新移民和外劳承受压力之余，同时被视为本地人面对压力的其中一个源头，本地人归咎他们推高楼价、抢饭碗。

新加坡社会潜伏的暗涌和压力，部分内容港人似曾相识。当地的高增长及“和谐社会”，本地有政治人物视为追求目标，在抱着这些憧憬时，要同时正视当地面对的深层次矛盾。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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