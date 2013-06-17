新加坡金管局就利率操纵问题处罚20家银行

* 调查发现133位交易员试图操纵利率

* 瑞银、ING、RBS需要增加的拨备最多

* 银行业将开始以实际交易水平来作为指标利率的基础

路透新加坡6月14日 - 新加坡金融管理局周五对20家银行进行谴责，此前其发现有逾100位当地交易员试图操纵指标利率。

这是全球反利率操纵行动的最新进展，也让荷兰国际集团(ING)ING.AS和美国银行(Bank of America)(BAC.N)等更多银行卷入此事。

金管局称，133位交易员试图以不当方式影响利率。金管局未对这些银行进行罚款，但责令它们增加未来一年内的拨备。

新加坡银行业与市场协会组织亦公布改革举措，对银行业如何确定基准利率作出规定，其中包括以实际交易利率作为基准利率的基础，而非采用银行业上报的估计利率。欧洲和美国也在推动基准利率基于实际利率的做法。

全球对金融市场参考利率都实施严密监控，因为之前发现有些利率被操纵，最为明显的就是作为利率指标的伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)。

巴克莱是第一家因操纵Libor而遭到罚款的银行，美国和英国当局还对苏格兰皇家银行(RBS.L)和瑞银集团UBSN.VX也施以数亿美元罚金，并正在对多家银行进行调查。

监管重点现已扩大至外汇市场。英国金融监管机构在调查一份有关交易员操纵指标汇率的报告。

新加坡监管机构命令瑞银、苏格兰皇家银行和ING提列的额外拨备最多，每家银行在央行须增加储备10-12亿坡元。如果这些银行按要求采取补救行动，这些钱将予以返还。

**审查扩大到外汇市场**

金管局称，发现进行不当交易的133位交易员中，有四分之三已被解雇或者辞职。剩余人员将接受纪律处分，包括没收奖金。

瑞银称，这是过去少数人的行为。瑞银一位发言人表示，其已经大力强化内部流程和管控。

ING称，其已经对少数相关个人进行纪律处分。苏格兰皇家银行称，其将按要求采取补救措施。

其他接受处罚的银行还包括法国巴黎银行(BNPP.PA)、美国银行、华侨银行(OCBC.SI)、巴克莱(BARC.L)、瑞士信贷CSGN.VX、星展银行(DBSM.SI)、德意志银行(DBKGn.DE)和渣打银行(STAN.L)。

“惩罚不轻。有利于提醒银行有序管理。不放贷的机会成本可能相当高，”新加坡Securities Investors Association股票研究分支SIAS Research的执行长Roger Tan表示。

差不多一年前，新加坡金管局首次命令在该国开展业务的银行审查指标借款利率。去年9月这项审查扩大到用来给外汇衍生品定价的基准汇价，尤其是无本金交割远期外汇(NDF).

路透1月报导过银行业调查发现交易员操纵离岸外汇市场汇率。

新加坡两个主要指标利率--新加坡银行间同业拆借利率(Sibor)和互换利率(SOR)被用来为抵押贷款和其他类型贷款定价。

新加坡外汇市场委员会(Singapore Foreign Exchange Market Committee)和新加坡银行公会(Association of Banks in Singapore，ABS)宣布，美元相关版本的Sibor将废除，以美元Libor取代。

其还表示，坡元Sibor仍将是银行业评估借款成本的基准指标，SOR、印尼卢比Sibor和泰铢Sibor等其他基准利率将依成交利率确定。

马币(林吉特)Sibor、越南盾Sibor以及印尼卢比和泰铢的SOR将废除。(完)

(编译 郑茵/李爽 审校 徐文焰)

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