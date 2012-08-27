斯里兰卡将从中国贷款11.2亿美元 建港口和铁路

斯里兰卡政府表示，将向中国申请逾11.2亿美元优惠贷款，用於新建港口和铁路。中国在2009和2010年连续两年成为斯里兰卡最大贷款来源国，分别提供了12亿美元和8.21亿美元贷款，占斯里兰卡当年对外借款总量的54%和25%。该国也从俄罗斯和印度借款，但占比较低。