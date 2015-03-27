韩国希望加入亚投行能使国内基建企业受益--企划财政部官员

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透韩国世宗/首尔3月27日 - 韩国企划财政部周五表示，希望韩国加入中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)之后，国内的基础设施公司能从中受益。
韩国部分铁矿石和钢铁生产企业的股票早盘大涨，这一定程度上是因为投资者期望，在亚投行开始运行并为基础设施项目提供资金后，能够获得新的订单。亚投行有望在明年开始运行。0123 GMT，Histeel (071090.KS)大涨14.8%，Hanil Iron & Steel (002220.KS)上涨10.3%。
“(政府)希望我们的企业在它们具有优势的通讯、能源和交通等领域获得许多订单，”企划财政部国际金融局的主管Song In-chang表示。
韩国周四表示，已决定寻求成为亚投行的创始成员国，这是又一个决定加入亚投行的美国重要盟友。中国是韩国的最大贸易伙伴，两国今年上半年将签署自由贸易协定。
Song说一些在观望的国家的顾虑已经被排除，比如理事会有权对投资项目做出决定，而不是银行的管理层。(完)
(编译 李春喜 审校 许娜)
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路透阿姆斯特丹5月8日 - 荷兰涂料生产商阿克苏诺贝尔周一拒绝了规模较大的美国竞争对手PPG工业的第三次收购提议，此次报价为269亿欧元(295.1亿美元)。阿克苏称该收购提议低估了公司价值，并面临反垄断风险，也没有解决“文化差异”等其他问题。
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