韩国希望加入亚投行能使国内基建企业受益--企划财政部官员

路透韩国世宗/首尔3月27日 - 韩国企划财政部周五表示，希望韩国加入中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)之后，国内的基础设施公司能从中受益。

韩国部分铁矿石和钢铁生产企业的股票早盘大涨，这一定程度上是因为投资者期望，在亚投行开始运行并为基础设施项目提供资金后，能够获得新的订单。亚投行有望在明年开始运行。0123 GMT，Histeel (071090.KS)大涨14.8%，Hanil Iron & Steel (002220.KS)上涨10.3%。

“(政府)希望我们的企业在它们具有优势的通讯、能源和交通等领域获得许多订单，”企划财政部国际金融局的主管Song In-chang表示。

韩国周四表示，已决定寻求成为亚投行的创始成员国，这是又一个决定加入亚投行的美国重要盟友。中国是韩国的最大贸易伙伴，两国今年上半年将签署自由贸易协定。

Song说一些在观望的国家的顾虑已经被排除，比如理事会有权对投资项目做出决定，而不是银行的管理层。(完)

(编译 李春喜 审校 许娜)

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