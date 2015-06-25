韩国称命令四家汽车商召回24,808辆汽车 因高田气囊存隐患

路透首尔6月25日 - 韩国国土交通部周四表示，已经命令四家汽车厂商召回24,808辆汽车，因这些汽车使用的由高田公司(7312.T)生产的安全气囊可能存在瑕疵，有可能对驾驶造成伤害。

国土交通部在一份声明中称，此次召回主要涉及本田汽车(7267.T)2003至2008年间生产的CRV和雅阁(Accords)、菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)生产的克莱斯勒300C、以及雷诺(RENA.PA)和福特一些汽车。(完)

(编译 李爽 审校 张若琪)

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