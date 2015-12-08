韩国政府获准在中国银行间债市发行熊猫债 规模30亿元人民币

路透上海12月8日 - 中国央行周二公告，日前，中国银行间市场交易商协会(NAFMII)接受韩国政府在银行间债市发行30亿元人民币主权债券的注册。

央行表示，此次韩国人民币主权债券的注册发行，是今年11月李克强总理访问韩国期间两国达成的金融合作成果之一，将进一步丰富银行间债券市场品种，促进债券市场对外开放，也有利于加强中韩金融合作、深化中韩经贸关系。

这印证了此前路透对韩国将发行熊猫债报导的准确性。

11月末，加拿大不列颠哥伦比亚省（BC省），在中国银行间债券市场首次注册发行熊猫债60亿元，为首单外国政府在中国发行熊猫债。

今年9月末，香港上海汇丰银行和中国银行(香港)获准在中国银行间债市发债，开国际性商业银行在银行间债市发行人民币债券行先河；10月份招商局香港亦发行了5亿元短期融资券，为境外非金融企业首只公开发行熊猫债。(完)

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