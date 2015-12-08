韩国政府获准在中国银行间债市发行熊猫债 规模30亿元人民币

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海12月8日 - 中国央行周二公告，日前，中国银行间市场交易商协会(NAFMII)接受韩国政府在银行间债市发行30亿元人民币主权债券的注册。
央行表示，此次韩国人民币主权债券的注册发行，是今年11月李克强总理访问韩国期间两国达成的金融合作成果之一，将进一步丰富银行间债券市场品种，促进债券市场对外开放，也有利于加强中韩金融合作、深化中韩经贸关系。
这印证了此前路透对韩国将发行熊猫债报导的准确性。
11月末，加拿大不列颠哥伦比亚省（BC省），在中国银行间债券市场首次注册发行熊猫债60亿元，为首单外国政府在中国发行熊猫债。
今年9月末，香港上海汇丰银行和中国银行(香港)获准在中国银行间债市发债，开国际性商业银行在银行间债市发行人民币债券行先河；10月份招商局香港亦发行了5亿元短期融资券，为境外非金融企业首只公开发行熊猫债。(完)
参看详情，可点选中国人民银行网站 here
(发稿 李宏薇；审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)