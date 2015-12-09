韩国下周二将发30亿元人民币债 为外国政府熊猫债发行首单

中国商务部称对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透上海12月9日 - 韩国政府周二稍晚发布公告称，将于下周二（15日）在中国银行间市场簿记建档发行30亿元人民币固息债券（熊猫债），期限三年；韩国熊猫债因此成为首只发行的外国政府熊猫债。
刊登在上海清算所网站的公告显示，经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，本期债债项评级为AAA，缴款日和起息日为12月16日，上市流通日为12月17日。
本次债券销售的净收入将归入根据《韩国外汇交易法》设立和管理的外汇平衡基金，并主要用于中国资本市场上的资产运营，必要时将资金转入韩国境内，并为韩国人民币市场提供流动性。
该期债联席主承销商包括交通银行(601328.SS)(3328.HK)、花旗银行（中国）有限公司、高盛高华证券、汇丰（中国）有限公司和渣打银行（中国）有限公司，交行为簿记管理人。
11月末，加拿大不列颠哥伦比亚省（BC省），首度在银行间债券市场首次注册发行熊猫债60亿元。而中国央行周二公告，中国银行间市场交易商协会(NAFMII)已接受韩国政府在银行间债市发行30亿元人民币主权债券的注册。
熊猫债是指境外机构在中国发行的以人民币计价的债券；2005年国际金融公司（IFC）、亚洲开发银行（ADB）首开国际金融机构发行熊猫债记录，随后多年熊猫债发展一度陷入沉寂；直至2014年德国戴姆勒在银行间市场非公开发行人民币债券，成为首家境外非金融企业发行熊猫债。
今年9月末，香港上海汇丰银行和中国银行(香港)获准在银行间债市发债，国际性商业银行发行熊猫债破冰；10月招商局香港亦发行了5亿元短期融资券，为境外非金融企业首只公开发行熊猫债；11月底，BC省在中国银行间债券市场首次注册发行熊猫债60亿元人民币，为首单外国政府获批在华发行熊猫债。（完）
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(发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。