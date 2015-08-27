韩国当局将会“弹性”执行资本管制--财政部长

路透首尔8月27日 - 韩国财政部长周四表示，政府正在加强监视所有金融市场，假如全球波动性升高，必要时当局将会积极反应，以稳定国内金融市场。

韩国企划财政部长官崔炅焕在首尔召开的一场公债会议上发表演说指出，这包括以“弹性”方式执行现有的资本管制措施。

他并提出安抚说法，称韩国无需担心资本外逃，尽管今年从海外流入购买韩国公债的资金略为减少。但他补充称，主要经济体央行正持续稳定买进韩国公债。

崔炅焕表示，“我们见到今年外资买进韩国公债数量略为减少，但还不到我们该担心资本外逃的程度，因为我们正见到主要国家央行及全球基金稳定流入。”

崔炅焕指出，本地经济所面对的外部风险可能增加，或持久不退，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息在即、中国决定让人民币贬值、以及中国经济放缓。

本月稍早韩国金融监管机构发表的数据显示，韩国7月股市及债市资金外流数量创四年来新高。(完)

(编译 张明钧; 审校 陈宗琦)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。