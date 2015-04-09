韩国央行一如预期维持利率不变 预计稍后将降息

路透首尔4月9日 - 韩国央行周四一如预期维持利率不变。此前市场普遍预期韩国央行在3月降息后会稍作停顿，之后才会再次放松政策。

韩国央行一位媒体官员宣布，央行货币政策委员会维持指标利率在1.75%不变，但没有透露更多细节。0220GMT，韩国央行总裁李柱烈将举行记者会。

透调查访问的34名分析师中有32名表示，韩国央行今日料将按兵不动。众所周知，韩国央行只有在经济危机时期才会连续采取行动。

但32位就央行下一步行动给出明确预期的分析师中，有20位都认为央行要么在本周，要么很快会降息。

KB Investment & Securities固定收益分析师Kim Sang-hoon称，“韩国央行别无选择，只能跟随美联储的步伐，所以美联储加息的时间肯定将影响韩国央行的下次降息。”

“(但)影响下次利率决定的最大因素还是国内经济数据。”

韩国央行宣布政策决议前后市场变化不大。

韩国央行周四还将公布对今年和2016年的最新经济预估，外界预计将会下修，为降息观点提供支持。

央行目前预估今年经济增长3.4%，2016年增长3.7%。

尽管政府和企划财政部长官一直在唱旺经济以提振信心，评论经济正显现改善迹象，但指标显示韩国要大幅复苏仍举步维艰。

周三公布的数据显示韩国零售销售仍低迷，3月百货店和折扣店销售均较上年同期下滑。

出口亦受挫，由于全球需求不振且主要出口商品竞争加剧，3月出口创两年来最大降幅。(完)

(编译 张荻/张若琪 审校 张涛/李爽)

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