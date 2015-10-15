焦点：韩国央行一如预期维持利率不变 分析师预计年底前会降息

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透首尔10月15日 - 韩国央行周四连续第四个月维持利率不变，一如预期；央行要评估最近内需复苏的迹象。
韩国央行货币政策委员会维持指标利率在纪录低位1.5%不变，一位负责媒体沟通的官员没有详细说明。韩国央行总裁李柱烈将于0220GMT举行记者会。
之前路透访问的29位分析师中，有26名预计韩国央行会维持指标利率在1.50%不变。其余预计可能降息至1.25%。同时有14位预计最早11月会降息25个基点，其中包括预计本周降息的三位分析师。
“最近的经济数据令人鼓舞，韩国央行进一步放松货币政策的压力减轻，”凯投宏观(Capital Economics)分析师Krystal Tan在报告中称，其预计2016年底前利率将维持不变。
“近几个月消费者信心和企业信心都有所上升。工业生产和零售销售也录得增长。出口仍是薄弱环节，但也出现了一些改善迹象。”
市场对符合广泛预期的央行决议，基本没有反应。投资者更关注隔夜的美国经济数据，那些数据疲弱打压美元下跌。
韩国央行料将修正7月时做出的增长预测，当时预计今年经济增长2.8%，明年增长3.3%。
李柱烈曾经表示，经济增长步伐符合7月预估。而且分析师亦曾表示，任何新的修正幅度都将很小。
通胀仍足够低，令该央行有降息空间，同时国内消费有所改善。
但是，家庭债务仍是决策者面临的难题。低利率环境，以及韩国政府去年出台的刺激房地产交易的举措，导致家庭债务快速攀升。
预计2016年底之前利率不变的分析师表示，外部不确定因素太多，因此不能改变利率。美国联邦储备委员会(美联储/FED)即将采取的升息举措是主要的外部不确定性因素。(完)
(编译 李爽/王丽鑫/杜明霞；审校 张若琪/龚芳/戴素萍)
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
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