焦点：韩国央行维持利率不变 总裁称近期不准备放松政策

图中为万元面额韩元及百元面额美元纸币。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透首尔3月10日 - 韩国央行周四维持政策不变，总裁暗示不准备在近期放松政策，这打压公债期货下跌，提振韩元汇率。

韩国央行货币政策委员会(MPC)连续第九个月维持利率在纪录低位1.50%不变。七名委员中有一名投票赞成降息25个基点，该委员上个月亦曾投票主张降息。

“我们必须观察未来油价走势，不过油价已明显上涨，美国经济指标也显示向好趋势，”央行总裁李柱烈对记者称。

“我相信这对全球经济是有利的，将改善出口条件，也会帮助稳定全球市场，”他称。

李柱烈指出，经济面临的上行和下行风险似乎均衡。

李柱烈发表讲话后，韩元兑美元KRW=一度上涨0.8%，因李柱烈对未来政策发表的讲话不像许多交易商预期的那样温和。韩国公债价格下跌，三年期公债3月合约KTBc1下跌0.16点。

韩元持续上扬，尽管朝鲜(北韩)周四表示，已取消与韩国之间一切交流及经济合作项目协议，并称将“清算”留在朝鲜领土的韩国企业及政府资产。

“没有迹象显示3月经济形势改善，但就像以前说过的那样，我无法断言4月降息的机率将升高，”三星证券分析师Stephen Lee谈及李柱烈的讲话时称。

此前路透调查的33位分析师中，有22位预计韩国央行周四将维持利率不变，其余分析师预计将降息。但预期韩国央行本次会议维持利率不变的分析师中，有13位预计该央行将在4月或今年稍晚降息。

韩国央行面临的降息压力在过去几周不断增大，因为数据基本未显示出该国经济反弹的迹象。

李柱烈淡化了央行或需降息以压低韩元、保持出口业竞争力的观点，称降息对韩元汇率的影响存在变数。

韩国央行还将在4月对今年和2017年的经济预估做出修正，外界预计将会下修预估。央行目前对今年经济增速预估为3.0%。

低迷的出口打压韩国经济。2月出口连续第14个月下降，创该国最长连降纪录。但李柱烈在周四的讲话中对此则淡然视之，称这是全球的大气候，事实上韩国表现的还算相对不错。

周三公布的数据显示，韩国1月工业生产降幅为一年来最大并大于预期，因全球需求疲弱持续打压制造业。

韩国利率和CPI图表：link.reuters.com/hak95s

韩国经济图表：link.reuters.com/mad96t

韩国利率纪事 [nL4S16I14U]

(完)