韩国与中国同意延长货币互换协议至2017年

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透首尔10月11日 - 韩国央行周六在声明稿中表示，韩国和中国同意将目前64万亿韩元或3,600亿元人民币的货币互换协议再延长三年。
韩国央行表示，决定把该双边协议延长至2017年10月10日，是为了提振中韩两国之间的贸易，且料将有助于金融稳定。
中韩两国于2011年所签署的货币互换协议，已将2008年签署的1,800亿元人民币互换额度扩增一倍。如果双方都同意，可以再次延长。
周六的协议是由韩国央行总裁李柱烈和中国人民银行行长周小川，在华盛顿举行的一连串国际会议的场边所签署。
韩国与澳洲、印尼和阿联酋(阿拉伯联合大公国)等许多国家，签署了总计价值806亿美元的非美元货币互换协议。(完)
(编译 戴素萍 审校 张涛)
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