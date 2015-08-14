无论斯里兰卡选举结果如何 科伦坡港口城项目都可望复工

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透科伦坡8月14日（记者 Douglas Busvine/Shihar Aneez） - 斯里兰卡将于下周一举行大选，即便中国更青睐的前总统拉贾帕克萨不能当选总理，中国投资的科伦坡港口城项目仍可望复工。
拉贾帕克萨在今年初的总统选举中落败，如今试图角逐总理一职。但因被控贪腐和滥用权力，竞选之路不畅。
现任总理维克勒马辛哈公然表明亲西方立场，但他并不准备将中国拒之门外。
“我们希望成为中立的投资目的地。”斯里兰卡财长卡鲁纳纳亚克接受路透采访时说。
当被问及这意味着什么时，他开玩笑道：“来者不拒。”
关于如何修订规模14亿美元的科伦坡港口城项目条款，相关商谈正在进行。斯里兰卡总统西里塞纳上台后不久，港口城项目暂停，因政府调查该项目是否违规以及是否涉及贪腐。
而由中国投资的莲花电视塔项目仍在建设中，将成为东南亚最高的建筑。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。