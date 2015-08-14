无论斯里兰卡选举结果如何 科伦坡港口城项目都可望复工

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透科伦坡8月14日 - 斯里兰卡将于下周一举行大选，即便中国更青睐的前总统拉贾帕克萨不能当选总理，中国投资的科伦坡港口城项目仍可望复工。
拉贾帕克萨在今年初的总统选举中落败，如今试图角逐总理一职。但因被控贪腐和滥用权力，竞选之路不畅。
现任总理维克勒马辛哈公然表明亲西方立场，但他并不准备将中国拒之门外。
“我们希望成为中立的投资目的地。”斯里兰卡财长卡鲁纳纳亚克接受路透采访时说。
当被问及这意味着什么时，他开玩笑道：“来者不拒。”
关于如何修订规模14亿美元的科伦坡港口城项目条款，相关商谈正在进行。斯里兰卡总统西里塞纳上台后不久，港口城项目暂停，因政府调查该项目是否违规以及是否涉及贪腐。
而由中国投资的莲花电视塔项目仍在建设中，将成为东南亚最高的建筑。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)