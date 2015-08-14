无论斯里兰卡选举结果如何 科伦坡港口城项目都可望复工

(本文由路透中文网编译提供)

路透科伦坡8月14日 - 斯里兰卡将于下周一举行大选，即便中国更青睐的前总统拉贾帕克萨不能当选总理，中国投资的科伦坡港口城项目仍可望复工。

拉贾帕克萨在今年初的总统选举中落败，如今试图角逐总理一职。但因被控贪腐和滥用权力，竞选之路不畅。

现任总理维克勒马辛哈公然表明亲西方立场，但他并不准备将中国拒之门外。

“我们希望成为中立的投资目的地。”斯里兰卡财长卡鲁纳纳亚克接受路透采访时说。

当被问及这意味着什么时，他开玩笑道：“来者不拒。”

关于如何修订规模14亿美元的科伦坡港口城项目条款，相关商谈正在进行。斯里兰卡总统西里塞纳上台后不久，港口城项目暂停，因政府调查该项目是否违规以及是否涉及贪腐。

而由中国投资的莲花电视塔项目仍在建设中，将成为东南亚最高的建筑。（完）