韩国称与中国原则上同意延长双边货币互换协议（更新版）

路透首尔4月12日 - 韩国企划财政部周二在声明中称，已与中国在原则上达成一致，在明年到期前延长与中国现有的双边货币互换协议，该协议总值3,600亿元人民币(556.7亿美元)。

该协议是韩国企划财政部长官柳一镐和中国人民银行行长周小川在美洲开发银行(IDB)巴哈马年会期间达成的。

企划财政部一官员表示，柳一镐和周小川会晤并不是为了特意解决货币互换事宜，双方广泛讨论了涉及两国的诸多问题。

声明称，中韩两国将商讨是否对互换协议进行调整，包括协议规模，并尽快达成一致。

中韩双边本币互换协议将于2017年10月10日到期。

此外，周小川还承诺将积极考虑在可参与人民币-韩元直接交易的做市商中将韩国银行业者包括进来，直接交易市场将于今年6月底前于上海推出。

在该声明发布数小时之前，韩国央行表示，已选择KEB Hana Bank[KEBI.UL]和友利银行(000030.KS)负责为6月底在上海推出的人民币-韩元市场提供清算和结算服务。

一韩国央行官员周二稍早对路透表示，计划同中国方面展开协商，希望能在上海交易市场做市商的名单中包括尽可能多的韩国银行业者。

韩国于2014年12月建立了其本国的人民币-韩元的直接交易市场。目前12家做市商中有四家是中国银行业者。(完)