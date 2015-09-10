专访：对于韩国经济 中国风险可能甚于美联储加息--标普高管

路透首尔9月10日 - 标准普尔亚太主权评等主管陈锦荣周四在接受路透专访时表示，中国的政策愈发难以预测，给韩国经济和主权评等带来的风险要超过预期中的美联储升息。

“较短期来看，比如一两年内，(中国经济)恶化程度可能有限，因为中国政府仍有许多能够控制的资源来缓解问题，”陈锦荣称。

但他还表示，长期来看，中国经济问题“可能变得更加严重”。

一个月前，中国让人民币贬值近2%，震惊市场。对中国经济形势的担忧困扰着中国乃至全球市场。

陈锦荣指出，中国政府近期政策变化带来不确定性，激发投资者对政府控制风险能力的担忧。

“中国政策方面发生了一些变化，我们必须密切关注，”他表示。其并称，“由于中国在重新平衡，外界对于该国管理风险能力的信心有所降低。如果这样的感觉恶化，其将要付出更大的代价，才能达到经济成长。”

陈锦荣表示，“奇怪的”是当初中国政府为何要拉抬股市。他表示，当股市再次下跌，“他们除了进行干预别无选择。”

至于韩国，标普给出的主权评等为A+，展望为正向。

在周四稍早给客户的研究报告中，标普调降了包括韩国在内的数个国家的成长预估，主因全球贸易趋弱且忧心中国经济表现。

标普如今预测韩国今明两年将分别增长2.7%和2.8%，先前预测分别为3.0%和3.2%。

中国是韩国最大的贸易伙伴，中国占韩国总外贸的逾五分之一。(完)

(编译 李爽/戴素萍 审校 张涛)

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