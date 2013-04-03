韩国称将全力确保开城韩国人的安全

据韩国联合通讯社报道，韩国国防部长金宽镇周三称，正考虑所有可能的选项，以确保留在开城工业园区的韩国人的安全，包括最坏情况下采取军事行动。朝鲜周三早些时候起禁止韩方人员进入开城工业园区，目前还有逾800名韩国人留在园区内。图为金宽镇。路透