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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 3日 星期三 15:04 BJT

韩国称将全力确保开城韩国人的安全

据韩国联合通讯社报道，韩国国防部长金宽镇周三称，正考虑所有可能的选项，以确保留在开城工业园区的韩国人的安全，包括最坏情况下采取军事行动。朝鲜周三早些时候起禁止韩方人员进入开城工业园区，目前还有逾800名韩国人留在园区内。图为金宽镇。路透
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