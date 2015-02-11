焦点：迫于政府压力 小气韩企提高股息

数据观测：4月中国CPI料温和回升PPI续回落 工业、投资和消费均放缓
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路透首尔2月10日 - 韩国新法令规定大型企业必须割舍“超额”现金，否则对其课税。此举正在迫使向来小气的韩国公司提高股息。
去年韩国宣布将对企业超额现金课税，目的是促使企业拿出更多的资金用于增加股息、薪资和投资。新法将适用于2015至2017年的财报，这是韩国企划财政部长官崔炅焕提振内需措施的一部份。
这些企业的慷慨姿态能维持多久仍有待观察。一名直接知晓情况的消息人士周二向路透表示，三星电子(005930.KS)去年调高股息之后，2015年可能下调。
根据巴克莱周二公布的一份报告，截至2月6日，45家企业已经宣布年度派息方案，股息平均增幅达22%，2013年股息则是持平上年水准。报告称，即便这些企业2014年营业利润平均下滑了10%，仍然增加了股息。
“对企业而言，决定调高股息比增加投资或薪资容易。政府也无法通过施压就能让企业扩大投资和加薪，”股东维权组织Solidarity for Economic Reform领导人Kim Sang-jo表示。
**转变**
三星电子或现代汽车(005380.KS)这类大型企业，也感受到股东要求增加股息的压力。
“当韩国企业位于高成长阶段，它们能为低股息找藉口，但情况已经完全改观，”Shinyoung Asset Management投资长Huh Nam-kwon表示。
尽管股息提高了，但以全球标准来看，韩国企业仍然比较吝啬。加上复杂的家族所有权结构，意味韩国上市股票的估值长久以来低于海外同业。
汤森路透的数据显示，韩国股票的股息收益率为1.2%，为主要国家中最低者。根据花旗集团，过去20年，韩国与印度是新兴市场中股息占总体回报比例最低的国家。
现代汽车财务长10月时表示，公司考虑大举调高股息及开始派发期中股息时，即曾提及政府的政策。现代汽车将2014年股息大幅调高逾50%，该公司因土地交易成本高昂及获利减少而备受股东抨击。
三星电子在发布获利降至2011年以来低位的同时，将年末股息调高41%。
然而，该名因事涉敏感而拒绝具名的人士表示，三星为协助政府提振经济及提高股东价值，才在这种特殊的状况下大举上调股息。
三星一名发言人士对此不予置评。
根据央行数据，韩国企业资本支出继2013年呈现萎缩后，2014年增加5.9%，预料今年将上扬6%。
劳工部数据显示，韩国全职员工薪资在2009年起的五年内增长3.2%，还不到2008年爆发全球金融危机前的五年内7.4%涨幅的一半。
“韩国作为新兴市场，目前正处于进入新循环的过渡阶段，必须仰赖对股东更加友善的政策，”三星证券分析师Kim Yong-goo表示。(完)
(编译 张明钧/陈宗琦/龚芳; 审校 张涛/杜明霞)
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