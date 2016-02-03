韩国政府出台多项刺激举措以维持经济增长

路透韩国世宗2月3日 - 韩国周三公布一系列刺激举措，希望在油价持续下滑以及中国和其他主要经济体需求骤降的情况下维持经济复苏势头。

这些举措包括将第一季公共支出规模提高6万亿韩元(49.4亿美元)，并使第一季政策银行贷款投放增加15.5万亿韩元，二者都是与之前的计划相比。

企划财政部在声明中表示，对乘用车征收的个人消费税率将从5%下调至3.5%，有效期直到6月底。

韩国企划财政部长官柳一镐此前曾告知市场，政府将公布刺激举措，因韩国经济增长面临严重压力。

企划财政部官员在简报会上说，政府预计最新刺激举措将对1-3月经济较前季增幅产生0.2个百分点的提振。

韩国1月出口较上年同期重挫18.5%，消费者和企业信心、以及房价数据全部走软。(完)