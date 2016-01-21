韩国计划下周公布外国投资者综合账户系统详情

亚股下跌 美元受叶伦升息信号提振走强
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
路透首尔1月21日 - 韩国金融服务委员会(FSC)周四称，计划下周公布针对外国投资者综合账户系统的详细信息，这是其推动将本国股市纳入MSCI明晟发达市场指数的努力之一。
该委员会此番声明引述了主席Yim Jong-yong与市场专家会晤时的讲话。专家中包括国内几家主要股票交易所的高管。
韩国一直在致力于将本国股市重新纳入MSCI明晟发达市场指数，希望在新兴市场相关动荡环境下，本国股市能以更为稳定的方式波动。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透纽约1月18日 - 瑞士信贷 已同意以53亿美元的代价，正式与美国司法部就2008年金融危机之前在住房抵押贷款支持证券(RMBS)销售中误导投资者一案达成和解。