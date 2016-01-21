韩国计划下周公布外国投资者综合账户系统详情

路透首尔1月21日 - 韩国金融服务委员会(FSC)周四称，计划下周公布针对外国投资者综合账户系统的详细信息，这是其推动将本国股市纳入MSCI明晟发达市场指数的努力之一。

该委员会此番声明引述了主席Yim Jong-yong与市场专家会晤时的讲话。专家中包括国内几家主要股票交易所的高管。

韩国一直在致力于将本国股市重新纳入MSCI明晟发达市场指数，希望在新兴市场相关动荡环境下，本国股市能以更为稳定的方式波动。(完)