过去六个月韩元走势受市场主导--IMF

路透首尔2月13日 - 国际货币基金组织(IMF)表示，过去六个月的韩元走势符合市场趋势，显示韩国当局对于强力干预汇市颇为自制。此前，IMF就曾敦促韩国当局不要干预汇市。

近期的央行数据显示，几个月来其外汇储备小幅下降，表明韩国当局改变了以往当韩元大涨时，就会大举买入美元的做法。

“从可获得的数据来看，我认为过去六个月韩元走势受市场主导，所以政府正在寻求使外汇政策更加灵活。我们认为，这么做是对的，”IMF部门主管Brian Aitken接受路透专访时称。

据交易商和分析师表示，外界认为韩国外汇当局会在市场动荡的时候入市干预，通常会压低韩元兑美元，以支持本国出口商。

以往这曾招致美国和IMF的抱怨。IMF去年就曾在报告中称，没有必要通过干预汇市来进一步增加外汇储备。

近几个月韩国决策者一再表示，尽管他们采取了一些平抑市场波动的操作，但没有对抗潮流。

韩元兑美元KRW=去年触及五年高点，不过美元自11月来开始大幅走强，令韩元和其他亚洲货币承压。

Aitken亦表示，韩国家庭债务负担目前并不会危及到金融业。

“一个很有意思的事，韩国家庭债务占收入的比重在上升，资产占收入之比也在增加。因此他们并不是借钱来消费。”他说道。

周五稍早公布的数据显示，韩国第四季家庭可支配收入较上季增加，擦亮民间消费前景。

Aitken发表讲话之际适值IMF对韩国进行年度访问，双方讨论经济发展和政策。(完)

(编译 许娜/孙茉莉; 审校 李婷仪/于春红)

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