韩国执政党党首呼吁政府和央行积极应对“全球货币战”

巴菲特旗下房地产经纪商与中国居外网达成营销协议
路透4月17日 - 美国投资大亨巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)掌管的一家房地产经纪商周一宣布，与中国最大的国际房地产网站居外网达成销售协议，希望能吸引到有意在美国置业的中国富裕人群。
路透首尔11月24日 - 韩国执政党--新世界党(新国家党)党首金武星(Kim Moo-sung)周一呼吁政府和央行积极应对他所谓的“全球货币战”。
金武星在党内高级干部会议上表示，很多国家目前都在向金融体系注入更多资金，推动本币贬值。
他提到了日本、欧盟和中国近期放宽政策和承诺出台类似措施，将此描述为货币战。货币战通常指各国推动本币贬值以提振出口的行为。
日本央行上个月意外扩大货币刺激政策，推动日圆兑美元大跌至多年低位。
日圆对韩元同样大跌，降至2008年以来低点，令人关注韩国出口的竞争力。
日韩两国经济情况类似，在电子、汽车和钢铁等多个领域存在竞争。
新世界党在韩国国会占据多数席位。(完)
(编译 朱晓军；审校 王洋)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透4月17日 - 美国投资大亨巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)掌管的一家房地产经纪商周一宣布，与中国最大的国际房地产网站居外网达成销售协议，希望能吸引到有意在美国置业的中国富裕人群。
路透纽约4月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储，FED)副主席费舍尔周一表示，美联储最近暗示可能今年晚些时候开始缩减4.5万亿美元的资产负债规模，市场对此无甚反应，表明政策转变或顺利进行。
路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。