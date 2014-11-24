韩国执政党党首呼吁政府和央行积极应对“全球货币战”

路透首尔11月24日 - 韩国执政党--新世界党(新国家党)党首金武星(Kim Moo-sung)周一呼吁政府和央行积极应对他所谓的“全球货币战”。

金武星在党内高级干部会议上表示，很多国家目前都在向金融体系注入更多资金，推动本币贬值。

他提到了日本、欧盟和中国近期放宽政策和承诺出台类似措施，将此描述为货币战。货币战通常指各国推动本币贬值以提振出口的行为。