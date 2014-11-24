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国际财经 | 2014年 11月 24日 星期一 16:27 BJT

韩国执政党党首呼吁政府和央行积极应对“全球货币战”

路透首尔11月24日 - 韩国执政党--新世界党(新国家党)党首金武星(Kim Moo-sung)周一呼吁政府和央行积极应对他所谓的“全球货币战”。

金武星在党内高级干部会议上表示，很多国家目前都在向金融体系注入更多资金，推动本币贬值。

他提到了日本、欧盟和中国近期放宽政策和承诺出台类似措施，将此描述为货币战。货币战通常指各国推动本币贬值以提振出口的行为。

日本央行上个月意外扩大货币刺激政策，推动日圆兑美元大跌至多年低位。

日圆对韩元同样大跌，降至2008年以来低点，令人关注韩国出口的竞争力。

日韩两国经济情况类似，在电子、汽车和钢铁等多个领域存在竞争。

新世界党在韩国国会占据多数席位。(完)

(编译 朱晓军；审校 王洋)

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