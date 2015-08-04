韩国民间囤积黄金买气强劲 逆全球趋势而动

路透首尔8月4日 - 韩国民众2015年黄金购买量有望创下新高纪录，因担心中国股灾将连累韩国股市，在低息环境下，对黄金这种传统保值工具的囤积意愿强劲。

与中国和印度两大黄金消费国需求疲软的状况截然不同，根据韩国最大黄金商--Korea Gold Exchange 3M上半年销售情况看，韩国人今年黄金购买量首次看向1万亿韩元(8.6亿美元)。

据世界黄金协会(WGC)，2014年韩国黄金需求仅为17吨，远低于中国的974吨和印度的811吨，所以韩国黄金买气回升，对全球金市影响不大，但可能加剧国内股市的低迷。

Korea Gold Exchange 3M销售总监Song Jong-gil称，公司今年上半年逾5,000亿韩元的黄金销售中，超过20%是由投资客买走，形式从纯金薄片到金条都有，重量在1克至1千克不等。

“利率偏低是主要原因。基于它的高流动性，因此黄金比股票和房地产更受青睐。”Song并表示，随着金价跌破每盎司1,100美元，销售也在增温。

受散户投资人低接的提振，韩国交易所7月20日成交量达27.76公斤，日成交量为去年3月该交易所开始交易黄金以来的次高。

受美国升息前景和主要市场需求疲软的抑制，全球现货金价格上月跌到每盎司1,077美元的五年半低点，周二报1,084美元。

长久以来韩国人就把黄金视为保值和可避险的标的，据估计家庭和私人保险库持有黄金量约有800吨。(完)

(编译 王丽鑫/张若琪 审校 蔡美珍/王洋)

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