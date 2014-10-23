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亚洲 | 2014年 10月 23日 星期四 10:49 BJT

更新版 1-韩股业绩：SK海力士获利创最高纪录，受惠于芯片需求强劲

营收较上年同期增长5.6%至4.3万亿韩元，亦是单季最高纪录，各产品部门的营收全面增长。

三星计划在韩国一家新建芯片工厂投资近150亿美元，这引发了价格战担忧，不过分析师表示，在2017年前，这家工厂不可能影响全球供应状况。

市场研究机构DRAMeXchange称，10月上半月4-gigabyte的DRAM芯片合约均价上涨2.34%，未来可能还将上涨，因手机和服务器需求热络。

财报公布后，SK海力士股价曾一度上涨0.1%，现跌1.3%。(完) (编译 孙茉莉/许娜；审校 张涛)
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