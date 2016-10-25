韩国SK海力士称中国智能手机生产商将提高产量

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔10月25日 - 韩国SK海力士 (000660.KS)周二表示，因一款高端安卓(Android)智能手机发生质量问题，中国智能手机生产商计划趁机提高产量。SK海力士未指明是哪款手机。
SK海力士也未指明该款受困设备的制造商。不过三星电子(005930.KS)本月稍早因过热问题宣布停售盖乐世(Galaxy)Note7智能手机。
一些分析师之前表示，华为等三星竞争对手将寻求填补Note7留下的真空。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。