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国际财经 | 2016年 10月 25日 星期二 09:55 BJT

韩国SK海力士称中国智能手机生产商将提高产量

路透首尔10月25日 - 韩国SK海力士 (000660.KS)周二表示，因一款高端安卓(Android)智能手机发生质量问题，中国智能手机生产商计划趁机提高产量。SK海力士未指明是哪款手机。

SK海力士也未指明该款受困设备的制造商。不过三星电子(005930.KS)本月稍早因过热问题宣布停售盖乐世(Galaxy)Note7智能手机。

一些分析师之前表示，华为等三星竞争对手将寻求填补Note7留下的真空。(完)

(编译 杜明霞；审校 张涛)

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