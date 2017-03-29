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国际财经 | 2017年 3月 29日 星期三 15:48 BJT

SK海力士牵头财团对东芝芯片业务提出收购报价--报载

路透首尔3月29日 - 韩国每日经济新闻援引未具名消息人士报导称，韩国芯片制造商SK海力士(000660.KS)牵头的一个财团，已对东芝(6502.T)旗下记忆体芯片业务的多数权益提出逾90亿美元的收购报价。

该韩国媒体报导称，SK海力士已联手日本金融机构向东芝芯片业务提出收购。但该报纸没有透露日本投资者的名字。

目前不能立即联系到SK海力士发言人进行置评。(完)

(编译 于春红; 审校 艾茂林)

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