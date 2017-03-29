SK海力士牵头财团对东芝芯片业务提出收购报价--报载

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透首尔3月29日 - 韩国每日经济新闻援引未具名消息人士报导称，韩国芯片制造商SK海力士(000660.KS)牵头的一个财团，已对东芝(6502.T)旗下记忆体芯片业务的多数权益提出逾90亿美元的收购报价。
该韩国媒体报导称，SK海力士已联手日本金融机构向东芝芯片业务提出收购。但该报纸没有透露日本投资者的名字。
目前不能立即联系到SK海力士发言人进行置评。(完)
(编译 于春红; 审校 艾茂林)
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。