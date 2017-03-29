韩国个股：SK海力士与日本投资者磋商共同收购东芝芯片业务事宜--报载

路透首尔3月29日 - 韩国经济新闻周三引述匿名消息来源报导称，韩国芯片制造商SK海力士正与日本金融投资者磋商组成一个财团，联手收购东芝的芯片业务。

报导表示，SK海力士计划周三对东芝的芯片业务提交预先收购要约。东芝有意出售芯片业务，以支应旗下美国西屋核业务曝险的63亿美元减记。SK海力士为全球第二大芯片制造商，仅次于三星电子。