焦点：韩国央行维持利率不变 但调降GDP预估令降息预期犹存

路透首尔4月19日 - 韩国央行周二连续第10个月维持指标利率不变，央行总裁强调当前利率水平能对经济成长构成支持。不过，央行下调了韩国今年经济增长预估，使得降息预期持续存在。

央行委员会一如预期将利率维持在1.50%不变，以观察本月稍早进行的国会选举及其它国家政策调整的影响。

央行总裁李柱烈之后表示，央行将韩国今年经济成长预估从3.0%下调到2.8%，通胀率预估也从1.4%下调到1.2%。

“第一季的经济增长率逊于预期。除了低油价外，拖累贸易的全球经济成长也是调降预测的原因，”李柱烈表示。

“然而，我们的立场是经济在第二季之后将显示稳定改善。”

李柱烈在整场记者会上强调，当前的利率支持经济，但他指出，利率举措能起到的作用将有限，这点他在上周于美国举行的G20财长和央行总裁会议上也强调过。

“我们面临的结构性问题要大过于经济因素的问题，而韩国央行的坚定立场是财政和货币政策应该要合力来（克服这些问题），”他表示。

李柱烈或许对经济前景提出较亮丽的看法，但分析师表示，持续的复苏还太脆弱，需要更多的协助，最好是来自货币政策的协助。

“韩国央行正在权衡何时降息。我认为央行将在市场更加稳定，而且可以确认将有(来自政府方面)政策协作的时候(降息)，”NH Investment & Securities分析师Peter Park说。

“这只是时间上的问题。我仍认为第二季降息一次的可能性很高。”

大多数分析师认为，在美国再次升息、令韩国央行行动难度加大之前，韩国央行短期内可能降息以提振经济。

去年以来，韩国经济成长所仰赖的出口一直下滑；内需消费复苏力道在去年底大幅提高之后已减弱。

韩国央行委员会本周稍晚替换四位委员之后，央行基调也可能出现转变。一些市场参与者认为即将上任的委员属于温和派，降息的看法将获得支持。

浏览韩国CPI、利率及消费者信心比较图表link.reuters.com/hak95s(完)