韩国央行意外降息25个基点至纪录低位 为五个月来首次（更新版）

(新增更多细节和分析师评论)

路透首尔3月12日 - 韩国央行周四意外降息，为五个月来首次，加入其它央行放宽货币政策以刺激经济增长的行列。

韩国央行一位媒体官员表示，货币政策委员会将指标利率 KROCRT=ECI 下调25个基点，至1.75%的纪录低位，未作详细说明。

韩国央行总裁李柱烈0220 GMT将举行记者会。

央行公布降息决定后，公债期货上扬，韩元 KRW= 下跌。此前路透调查的分析师大多预期，此次会议会维持利率不变，不过一些人原本预计，若韩国经济复苏仍然乏力，央行未来数月会降息。

汇丰控股(HSBC)驻香港的经济学家Ronald Man表示：“我们认为导致今天降息的两大推动因素是：经济前景转弱，通缩压力增大。”

他还说：“我们的基本预测情形是，2015年第三季进一步降息25基点，届时指标利率将降到1.50%。”

泰国央行周三也出人意料地将指标利率下调25个基点至1.75%，希望藉此激活持续低迷的经济。印度今年迄今为止已降息两次，中国也已两次放松货币政策，而且可能还会采取更多措施。新加坡、澳洲和印尼也放松了货币政策。

由于经济指标基本没有显示韩国经济正在迅速复苏，韩国央行过去数周在降低借贷成本方面面临越来越大的压力。

韩国1月工业生产经季节调整后较前月下滑3.7%，为2008年12月下滑10.5%以来最大环比降幅，2月出口创两年来最大跌幅。

周二公布的韩国央行2月会议记录显示，央行货币政策委员会委员也表达了对海外经济形势的担忧，包括欧元区和中国。

会议记录显示，一些委员强调出口疲软，以及对可能出现通缩的担忧升温。(完)

(编译 李爽/汪红英/秦德兴; 审校 张荻/杜明霞)

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